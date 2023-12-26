У вівторок, 26 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про оперативну ситуацію в небі.

Були атаки, 19 "Шахедів" було випущено. 13 знищено. З тих 6 не всі досягли цілей, але, на жаль, є деякі влучання, про які будуть розповідати вже місцеві адміністрації.

""Шахеди" щоночі літають, щоночі їх збивають. Власне зараз ситуація приголомшлива не лише для нас, а й для окупантів, для їх інформаційних ресурсів. Не бачу в, щоб там хтось реагував, не можуть, мабуть, переварити інформацію, що відбулось в Криму", - сказав він.