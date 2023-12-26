Юрій Ігнат розповів про оперативну ситуацію в небі [ Редагувати ]
У вівторок, 26 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про оперативну ситуацію в небі.
Були атаки, 19 "Шахедів" було випущено. 13 знищено. З тих 6 не всі досягли цілей, але, на жаль, є деякі влучання, про які будуть розповідати вже місцеві адміністрації.
""Шахеди" щоночі літають, щоночі їх збивають. Власне зараз ситуація приголомшлива не лише для нас, а й для окупантів, для їх інформаційних ресурсів. Не бачу в, щоб там хтось реагував, не можуть, мабуть, переварити інформацію, що відбулось в Криму", - сказав він.
Крим треба звільняти, як і наше море. Тому таких випадків буде більше. Хотілось, щоб наші сили досягали успіху на всіх фронтах.
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