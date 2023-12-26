Львів колядує. У перший день Різдвяних свят гості та жителі міста зібралися на традиційну коляду в Шевченківському гаю. Сотні відвідувачів музею просто неба співали народних пісень, смакували пампухи та донатили на потреби ЗСУ. Дотриматися давніх тардицій не завадив уже звичний львівський дощ посеред зими. Зі святковими подробицями коляди - Христина Гашенко.

Українська колядка традиційно у перший день різдвяних свят лунає в Шевченківському гаю. На сцені - гурти з різних регіонів. Чимало колядок присвячені захисникам на фронті.

Попри дощ відвідувачі музею слухають колядки. А от підспівують лише добре відомі. До репертуару виконавці підбирали спеціально давні та маловідомі колядки.

Галина, учасниця гурту:

Усі ці стародавні пісні, які є власне дуже великою рідкістю, записуємо і ми їх відтворюємо. Це важливо, бо ці пісні зникають, вмирають.

Завдяки чималій історії боротьби на Незалежність, в українській культурі чимало колядок присвячені захисникам. Тому знайти пісні, щоб із сцени підтримати воїнів на фронті, учасницям гурту було нескладно.

Лариса, учасниця гурту:

В українських колядках завжди були військові мотиви і просто, що Україна завжди оборонялися і воювала, і через те 30 відсотків, особливо колядки, хлопцям там проскакують ось ці мотиви оборони рідної.

Для відвідувачів, які не знають колядок, працівники музею провели спеціальний майстер-клас. Гостей Шевченківського гаю, українських пісень навчали в одній із автентичних хатин.

Заходьте в середину. Хто за ґанком стоїть, того гріхи не пускають. Заходьте в хату, закривайте двері.

Для кожного охочого повчитись стародавніх різдвяних пісень організатори підготували спеціальні буклети.

Хто знає ноти, той може співати за нотами, слова тут також є. Таким чином ви вчите народні пісні і допомагаємо за ці виручені кошти нашому війську. Зараз збираємо госпітальєром на медевак.

Відвідувачі у більшості колядки знають слабо. Однак неабияк стараються їх наспівувати.

Вікторія, туристка із Дніпра:

Цю колядку я не знала. Я знала таку стандартно як усі "Коляд Коляд Колядниця", другі не знала. Дуже гарні такі вірші і перший раз бачу таке, я в захваті.

Репертуар на майстер-класі також особливий: давні колядки західних регіонів України.

Леся Гарасим, заступник директора музею "Шевченківський гай":

Ми зібралися всі разом показати, що колядувати треба. Якщо ви не знаєте, колядувати треба вчитися. На жаль, мушу сказати, що колядувати ми змушені сьогодні, для того, щоб триматися в купі, щоб діти приїжджали до батьків на Святвечір, на Різдво.

Не забувати традиції та підтримувати захисників на фронті - головний меседж львівської коляди.

Зоряна, жителька Львова:

Однозначно потрібно підтримувати дух Різдва і святкувати ці традиції, щоб вони зберігалися і діти їх відчували. І однозначно ми дуже дякуємо і пам'ятаємо завдяки кому ми можемо святкувати це Різдво.

Колядувати в гаю цього року не лише цікаво, а й безпечно, кажуть співорганізатори заходу.

Ганна Яковенко, співорганізатор заходу:

Під час сигналу повітряної тривоги у нас є музейне укриття, яким можна скористатися. Воно не є дуже містким звісно, тому ми так само оголошуємо найближчі адреси також відкритих сховищ.

Заради безпеки, масових заходів на Різдво у Львові не організовують. Втім колядувати запрошують до тимчасових ватр, які облатують по всьому Львову.