Запити на такі уроки вже надходять і з інших шкіл у сусідніх селах і навіть від співробітників сільради.

Вона звільняла від окупантів Харківщину. І так закохалася в ці місця, що після демобілізації переїхала з Києва до селища під Балаклією. Бойова медикиня Божена Гринько знайшла тут собі справу до душі. Навчає місцевих старшокласників тактичної медицини. А ще - мріє звести реабілітаційний центр для побратимів, щоб ставити їх на ноги та повертати до мирного життя після поранень.

Ще декілька років тому Божена Гринько й подумати не могла, що буде військовою медикинею. Жила у Києві. За фахом, лікарка-стоматолог, займалася бізнесом - відкривала в столиці свої пункти збору втор-сировини. Та коли почалася велика війна - пішла до військкомату.

Я прийшла туди, подивилися, що я медик. Ну і сказали, всьо, залишайся, так і почалась моя військова кар'єра.

Далі був Бахмут, де Божена рятувала хлопців. Один із бійців і досі називає її мамою - після того, як жінка врятувала йому руку.

Божена Гринько, бойова медикиня:

Я приїхала в бахмутський госпіталь, він вже лежав в прийомній, рука та так валялася. Я підійшла до нього говорю: "Санька, ти как?" Та він так дивиться, каже, та все фігня, главное, каже жалко, що руки не буде. 27 років, не дружини, не дівчини, нікого і якби повернеться інвалідом. І я вийшла, стояли мої колеги, почала на них кричати, лаятись. І в 12-й годині ночі мені на Viber приходять фотографії з операційного стола, де Сашка отак держе пришитою рукою і показує.

Божена пам'ятає, як під час контрнаступу звільняли Харківщину.

Божена Гринько, бойова медикиня:

Та це було як такий короткометражний фільм, бистро, круто і феєрично. Залишилось, конечно, в пам'яті Ізюм побитий весь. Розказували про сім'ю одну, яка переховувалася в подвалі свого будинку і приїхали орки, і стріляли з танка по будинку до тих пір, поки будинок не впав. Тобто загинула вся сім'я.

На Донеччині рік тому Божена отримала поранення. Про нього згадувати не хоче. 4 місяці в госпіталі, після чого - демобілізувалася. Родина придбала собі затишний будинок під Балаклією. І вже тут Божена зрозуміла, що хоче бути корисною. Стала ходити до школи, вчити дітей надавати першу домедичну допомогу.

Це важливо. Ви знаєте, мабуть, кожна людина несе якусь місію в цьому житті. Якщо так вийшло, що я не зі своїми хлопцями. Хоча вони далі воюють в Донецькій області, періодично до них їжджу. То, принаймні, я зможу нести свої знання і, можливо, дай бог, щоб вони їм не понадобилися, але якщо трапиться якась ситуація і хтось врятує чиєсь життя, це, мабуть, саме буде велика вдяка мені.

Божена розповідає учням - і які міни можуть трапитися, і як ворог їх маскує. Вчить, як накладати турнікет.

Єлизавета Тищенко, учениця 10 класу:

На цьому уроці нам розповідали, як допомогти людині, хоча б зберегти пару хвилин життя, Доки не приїдуть дорослі і не допоможуть.

Єлизавета Онопко, учениця 10 класу:

Дуже цікаво було спостерігати. Думаю, це дуже важливо для нашого життя.

Запити на такі уроки вже надходять і з інших шкіл у сусідніх селах і навіть від співробітників сільради. Та найбільша заповітна мрія Божени - це створити власний реабілітаційний центр для побратимів.

Тобто від терапевтів і закінчуя протезуванням кінцівок, ектопротези, тобто протези обличчя. Адаптація військових після бойових дій і підтримка психологічно.

Такий задум з'явився, коли шукали місце для реабілітації пораненого побратима.

Божена Гринько, бойова медикиня:

І куди ми не зверталися, там, під Києвом, наприклад, часний ребцентр. Там 3,5 тисячі - 5,5 тисяч це доба. Не кожен військовослужбовець, наприклад, з пенсію або з УБД може дозволити собі стати на ноги після якогось поранення. І тому в мене закрилася така ідея. Дуже так хотілось спочатку, щоб це було на безкоштовній основі.

Та головне, каже медикиня, щоб боєць міг отримати усю допомогу в одному місці.

Щоб він не стояв 350 часов в черзі в електронній, коли на время зможе його невропатолог прийняти. Вони могли тут і провести ЛФК, і щоб з ними працювали логопеди, психологи, щоб можна було їх от можемо поставити протези зробити нові.

Поки що це тільки ділянка землі біля її будинку. І відкривати зараз центр для військових на прифронтовій зоні - небезпечно. Тож поки Божена вивчає, звідки можна залучити кошти та спеціалістів і мріє, що в майбутньому зможе ставити на ноги й повертати до повноцінного життя поранених побратимів.