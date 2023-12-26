Фестиваль "Коляда на Майзлях" триватиме до двадцять дев'ятого грудня.

"Коляда на Майзлях". У Івано-Франківську стартував міжнародний різдвяний фестиваль. Його проводять у місті щороку - із 2010-го. Десятки колективів з різних куточків України та з-за кордону на Різдвяні свята збираються на Прикарпатті й радують колядками численних відвідувачів. Чим дивували цього року - знають наші кореспонденти.

Міжнародний фестиваль різдвяних колядок в Івано-Франківську розпочинається із внесення в храм головного оберегу та святкового атрибута - Різдвяної зірки. Цю почесну місію виконує батько загиблого захисника й музиканта фолк рок-гурту "Кораллі" Андрія Чепіля.

Відкриває фестиваль вокальна група Центру військово-музичного мистецтва з Одеси колядкою "Бог передвічний".

Бог предвічний народився, Прийшов із небес, щоб спасти люд людський весь, прийшов десь із небес, щоб спасти свій люд людський весь

Нині група активно гастролює на сході, дає концерти для наших захисників. На фестиваль до Івано-Франківська приїхали на один день.

Любомир Сукенник, художній керівник центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил ЗСУ:

Завтра вирушаємо назад до Одеси, і знову їдемо до наших військових. Бо в нашому колективі є люди із різних регіонів України, які не бачили цього всього

Слова - добре відомі, але це колядки в сучасній обробці.

Олександр Філіпов, учасник вокальної групи центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил ЗСУ:

Ми як представники військово-музичного мистецтва, як військові хочемо показати, що військові завжди є із простими людьми. Ми підтримуємо, ми надихаємо, і ми разом маємо єднатися, навіть музикою.

Цьогорічний фестиваль - ювілейний - п'ятнадцятий. Участь у ньому беруть півсотні колективів із різних куточків України.

Володимир Рудницький, керівник камерного хору "Воскресіння":

Було обрано колядку там у Бахмуті. Це символізм, який є в кожному нашому домі, в кожній родині. Це війна, це страшна трагедія яка, на жаль, і сьогодні.

Організатори фестивалю кажуть: хотіли показати єдність із військовими на передовій. А ще згадати тих, хто поповнив небесний полк.

І хай сьогодні гучним спомином наша рідна трембіта прозвучить не тільки на всі Карпати, а на всю Україну на весь світ, як спомин за всіма героями України - лунає трембіта.

Любов Терлецька, співорганізаторка фестивалю:

Це сумне трембітання, яке звучало сьогодні як спомин, як молитва за усіма загиблими. Це був місточок від нас землі до неба, щоб вони з нами там раділи Різдву Христовому.

Володимир, відвідувач фестивалю:

Я щороку відвідую фестиваль, тому що коляда - це дана Богом. Як наші діди-прадіди колядували, маємо це повторювати, передавати нашому поколінню. Я вражений до глибини душі.

Фестиваль "Коляда на Майзлях" триватиме до двадцять дев'ятого грудня.