Українські пілоти завершили першу етап базової програми навчання в Великій Британії та розпочали тренування на винищувачах F-16 в Данії. Це важливий крок для української авіації, який дозволить пілотам отримати високий рівень кваліфікації та вмінь для ефективного використання сучасного винищувача. Такі навчання сприятимуть підвищенню обороноздатності та військової ефективності України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

Як повідомляє видання, тренування почалися в серпні, вони стосувалися пілотування і спеціального навчання авіаційної термінології англійською мовою.

Зазначається, що групу було сформовано з шести досвідчених українських бойових пілотів-винищувачів. Ще десять українських пілотів-стажерів взяли участь у мовній підготовці та залишаються у Великій Британії.

Вони продовжать фізичну та практичну базову льотну підготовки. Крім того, вивчать авіаційну медицину.

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