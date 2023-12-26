Ці хлопці ще зовсім юні, вони могли продовжувати службу у прикордонних нарядах на Закарапатті.

Вони потрапили на строкову службу ще до повномасштабного вторгнення і досі не можуть звільнитися через війну. Нині виконують завдання у прикордонному загоні на Закарпатті. Ще зовсім юні, але по-дорослому відважні. Мар'яна Мартин спілкувалася з військовими.

Фрозен, Кіндер, Джокер та Йончі. Найстаршому - 22 роки, наймолодшому - 19. Ці 4-ро друзів, із різних куточків України опинилися на Закарпатті торік у березні. До того - проходили строкову службу на Харківщині. На початку війни їх перевели у Чопський прикордонний загін.

Йончі - військовослужбовець строкової служби з Дніпра:

Були затримання, вже після війни, тому що до війни я служив на харківщині, границя з Белгородом.

Цієї весни дізналися, що можуть поїхати у відрядження. Не до моря чи в Карпати, а у зону активних бойових дій. З того часу не припиняли оббивати пороги керівництва.

Фрозен - військовослужбовець строкової служби із Запоріжжя:

Я ходив до начальника, просив, щоб мене прийняли, мені багато раз відказували, так як сказали, строковики не мають права, не дозволяють, але так сказать, я добився свого.

Зрештою у червні у складі групи з 20 строковиків відправилися на спеціальні навчання. І вже на початку липня були на позиціях.

Джокер - військовослужбовець строкової служби з Вільногірська:

Ми там були 3 місяця, їздили на закрєпи позицій, на штурми там було ще 200-х наших витягували. Страшніше було туда попасти, а там вже як туда поїхав, страх на заднє место. Найважче - це морально, це все усвідомити, коли ти там знаходишся, коли ворог біля тебе за 10, 20 метрів в посадках.

Йончі не зупинило навіть поранення, яке отримав на навчаннях. Нічого не сказавши ні батькам, ні нареченій. До слова, якій зробив пропозицію за кілька днів до від'їзду.

Вікторія - наречена Йончі:

Мені це було дуже тяжко, я тоді знаходилась у повному розпачі, але це був його вибір і він вчинив як справжній чоловік і я цим дуже пишаюся.

Ночі в окопах. Страшенна спека, постійні вибухи, обстріли, ракети, міни, кантузії… Було важко, але до боїв, кажуть, швидко призвичаїлися. Найважче - втрачати друзів. Із команди 20 строковиків - двоє не повернулися.

Служили на Донецькому напрямку. Бахмут, Андріївка… Доводилося брати участь у штурмах. На одному із таких завдань Фрозен отримав поранення.

Осколки і досі в нього в нозі. Неодноразово потрапляв у небезпечні ситуації і Кіндер. Хлопець тричі кантужений. Коли приїхав у зону бойових дій, вже мав підписаний контракт. Хлопцю було всього 19. Сам із Херсона. Каже, отримав неабиякий досвід.

Кіндер - військовослужбовець строкової служби з Херсона:

3-й виход мав бути штурм, але ми не доїхали, підірвались на противотанковій міні. Я Скарея мотав, у нього було осколочне ранєніє в ногу, у нього була рука прострілена, і я йому накинув турнікети, затомтонірував рану, наклав ізраєльський бандаж, і на носілки і на і на евак його витягував.

А ще Кіндер зрозумів: його майбутнє - кар'єра військового. В березні планує розпочати навчання на офіцера.

Із нетерпінням чекає на дембель і Фрозен. Але не для того, щоб поїхати додому у Запоріжжя. Хлопець теж мріє про службу у ЗСУ.

Фрозен - військовослужбовець строкової служби із Запоріжжя:

Ми всі давали обов'язок на присязі, захищати суверенітет та цілдісність України і не треба чекати, коли нас так сказать, викличуть, ми вже должни. Війна вже началась, і ми повинні зараз захищати.

Ці хлопці ще зовсім юні, вони могли продовжувати службу у прикордонних нарядах на Закарапатті. Чекати дембель, насолоджуватися молодістю та все ж обрали інший шлях. Всі вони родом із областей, які постійно під обстрілами. І кажуть, готові на все, аби їх рідні спокійно жили вдома, під мирним, українським небом.

Джокер - строковик, житель Вільногірська: