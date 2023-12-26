До війни в Новогригорівці на різдвяні свята завжди гучно колядували.

Без колядок та ялинок, але головне - під українським прапором. Жителі Новогригорівки, на Миколаївщині, вперше зустрічали Різдво за календарем Західного обряду. Тобто, 25-го грудня. Село - одне з найбільш зруйнованих в регіоні. Через інтенсивні бойові дії, майже всі будівлі там розбиті. Відновити свої оселі змогли лише декілька родин. Чим живуть люди у Новогригорівці? І як зустрічали першу зірку? Репортаж Марини Михайловської про це.

На стіні - великий прапор України, на столі - маленька штучна ялинка. Діти чекають на волонтерів з подарунками в колишній трапезній сільської церкви. Тепер це єдине приміщення, де жителі Новогригорівки можуть зібратися.

Олена Візітіу, волонтерка:

Вони тут шпаклювали самі, щось завішували, фарбували. Тому ми привезли гірлянди. Світла тут немає, тому ми привезли гірлянди на батарейках.

До розбитої Новгригорівки повернулися вже 26 дітей - менше половини, ніж було до війни. Замість школи - руїни, тому учні на дистанційці. Розваг в селі для них, кажуть небагато.

Ярослав, житель Новогригорівки:

Щас підем може гуляти до клубу, до майданчика.

Волонтерів діти тут чекають з нетерпінням. На різдвяні свята їх відвідали постійні шефи з Миколаєва. Привезли новорічні декорації та подарунки. Святкові набори змогли зібрати завдяки українським та іноземним спонсорам.

Катерина Кандело, волонтерка:

В такі важкі часи їм потрібне свято, їм треба пам'ятати, що є казка, є мрії.

Владислав, житель Новогригорівки:

Святкові дні під час війни іноді печальні. Потрібно допомагати нашим Збройним силам. Але все-таки волонтери нам допомагають як людям і дарують такі подарунки, щоб ми отримували якусь радість.

До війни в Новогригорівці на різдвяні свята завжди гучно колядували. Тепер вулиці порожні. Кожен будинок пошкоджений. Відбудуватися змогли одиниці.

Альона Стахорська, жителька Новогригорівки:

Немає святкового настрою через те, що продовжується війна. Ми досі чуємо вибухи. Зараз тихо, але вдень та вночі ми це чуємо: стріляє, вибухає.

А в цій хаті чи не єдина на всю Новогригорівку ялинка. Пані Ірина каже: поставила для маленьких онучок. Так захотів її чоловік-військовий.

Ірина Сидор, жителька Новогригорівки:

Мені в душі було неприємно, що там хлопці на війні, а ми наче будемо святкувать. І він сказав так: я пішов ради того на війну, щоб ви там святкували і ялинку ставили.

Але повноцінні святкування, каже жінка, будуть після перемоги. І сподівається, що вже наступне Різдво двадцять четвертого грудня, зустрічатиме в колі великої родини і друзів за всіма українськими традиціями.