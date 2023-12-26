У вівторок, 26 грудня, російське Міністерство оборони підтвердило ураження їхнього великого десантного корабля "Новочеркаськ" у порту тимчасово окупованої Феодосії. Нинішні події є важливим етапом у веденні оборонних операцій та призводять до великих втрат для російського військового флоту. Про це повідомил и у пресслужбі Міністерства оборони росії.

Сьогодні вночі під час відбиття удару збройних сил України із застосуванням авіаційних керованих ракет у пункті базування Феодосія отримав пошкодження великий десантний корабель "Новочеркаськ.

Щоправда, росіяни ще дофантазували, що буцімто засобами ППО "було знищено два українські літаки Су-24", які здійснювали пуск авіаційних ракет.

У ході протиповітряного бою засобами ППО знищено два літаки тактичної авіації противника Су-24, в районі населеного пункту Жовтень (125 км на північний схід від Миколаєва), які здійснювали пуск авіаційних керованих ракет, - вигадали у російському Міноборони.

Раніше ми писали про те, що начальник об'єднаного координаційного го координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк розповіла деталі про вибухи у Феодосії, Криму.