Цьогоріч з родин в Кропивницькому забрали двадцять шість дітей, одна з них - зі статусом ВПО

В Україні з'явилась нова професія - патронатні вихователі. Це люди, які беруть під опіку дітей з неблагополучних сімей. Поки соціальні працівники готують документи та шукають прийомну родину, про дитину піклуються - у патронатній: надають їй дах над головою та виховують. Це своєрідна альтернатива інтернатам. Олена Бринза познайомилася з такою вихователькою. Далі - історія жінки, яка своїм особистим прикладом робить цей світ кращим і дає дітям шанс на нове життя.

Катерина Щербатюк, патронатна вихователька:

Ця кімната була розрахована тіки на трьох дітей, тому що ми раніше не брали більше трьох дітей, тому що мало місця, але у зв'язку з війною нам начали поселяти дітей з різних сімей: зараз це чотири дівчинки - це одна сім'я і два хлопчика - це інша.

Катерина з Кропивницького - патронатна вихователька. У її будинку вже більше як пів року живуть шестеро дітей - від п'яти до дванадцяти років. А ще: мама, чоловік та власні діти - двоє синів. Є ще старший, але він нині живе окремо.

Катерина Щербатюк, патронатна вихователька:

Все у мене в житті було гаразд, гарна сім'я, мама, багато друзів, але ти розумієш, що життя не в тільки в тому, щоб вийти там заміж, народити дітей чи будувати кар'єру, а в тому, щоб залишити якийсь або слід, або зробити якусь користь для цього світу. Ти розумієш, що ти змінив чиєсь життя на краще, це, то що не замінять ніякі гроші.

Патронатною вихователькою Катерина стала п'ять років тому. За цей час прихистила і дала шанс на краще життя більш як двадцятьом дітям, яких опікунська служба вилучила з неблагополучних родин.

- Розкажіть що вас вчить вихователь, чому ви тут навчаєтесь? - Не брехать, не воровать, слухаться, убираться за собою, чистим зуби, ми чистимо зуби своєю щіткою, не одна на всіх, в кожного своя, помили руки, умились, розчісались, бо раніше ніхто не розчесувався навіть. Що ми ще навчились: ходити до школи, дааа, що треба вчитись, бо напримєр Гордєй він у шостому класі, а був в школі три рази.

Бути патронатним вихователем - це відповідально і дуже непросто, розповідає Катерина. Адже діти приходять до неї з дуже складним життєвим досвідом.

Катерина Щербатюк, патронатна вихователька:

Це наче діти з іншої планети, якого б віку діти не потрапили в патронат: це 3,5, 10 або 12, вони всі однаково не вміють за собою слідкувати, вони дуже замкнуті, вони не бачили багато продуктів, є діти, які їли за свій вік, за 5-6 років, вони їли тіки хліб і мівіну і коли ти їм даєш якісь продукти, вони не розуміють, а що таке фрукти, а що таке борщ, а що таке котлети.

Прихисток, харчування, догляд і лікування: усе це - обов'язки патронатного вихователя та його помічника. Катерині у цьому допомагає її мама. За свою роботу патронатні вихователі отримують зарплатню - вдвічі більшу за мінімальну.

Катерина Щербатюк, патронатна вихователька:

Оплати у помічника немає, оплата є тільки у вихователя, хоча помічник задіяний так само. Якщо наприклад, я купила дитині мобільний телефон, тому що онлайн треба вчитись, мобільний телефон коштує стіки, скільки ми отримуємо на одну дитину у місяць, тому ми і свою зарплату задєйствуєм. У нас навєрно більша половина моєї зарплатні уходить тіки на те, щоб оплатити комунальні услуги.

Та для Катерини головне в цій роботі не гроші, а те як змінюються діти та їхні долі.

Однак історія Катерини - більше виняток. Нині у Кропивницькому діють лише чотири патронатні родини. А потреба в них - у рази більша.

Тетяна Тимоховська, начальниця управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради:

Потреба в цих сім'ях дуже велика, тому що, на жаль, є сім'ї, де батьки не належним чином виконують батьківські обов'язки і, до речі, в період воєнного стану ситуація погіршилась. Хто вживав алкогольні напої, вони почали їх вживати ще частіше, менше приділяти увагу вихованню дітей, діти голодні.

Цьогоріч з родин в Кропивницькому забрали двадцять шість дітей, одна з них - зі статусом ВПО. У мерії сподіваються, що приклад Катерини надихне й інших долучитися до патронатного виховання. Проводжаючи нашу знімальну групу, Катерина на подвір'ї знайомить нас із ще одним своїм вихованцем - пораненим лелекою.

Отак наша сім'я поповнилась, у нас величезна сім'я: купа дітей, собака, кішка, тепер ще в нас і лелека єсть, я думаю, ця лелека недарма потрапила у нашу сім'ю і ми його так і назвали Віктор - в честь нашої перемоги, віримо у перемогу України!

Кожен, хто бажає стати патронатним вихователем, може звернутися в профільне міське управління.