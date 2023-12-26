Не може воювати у лавах ЗСУ, проте виготовляє для них турбо-пічки: історія буковинця [ Редагувати ]
Буковинець Іван Гейдей не може воювати у лавах ЗСУ. Прикутий до крісла. Але попри вади зі здоров'ям він допомагає нашому війську - виготовляє турбо-пічки. Чоловік уже відправив бійцям на передову майже 20 таких грубок. Воїни замовили в Івана ще з десяток. Виготовлене устаткування поїде на Бахмутський напрямок. Скільки часу потрібно на виготовлення печей? За роботою хлопця стежила наша кореспондентка Ольга Лучек.
Двадцятидворічний Іван Гайдей живе у Ломачинцях. І з дитинства пересувається на колісному кріслі. Проте, каже, це не заважає йому підтримувати країну в складний час. Хлопець виготовляє турбопічки для наших військових.
Іван Гайдей, волонтер:
Це такі буржуйки робимо для хлопців, креслення знайшли в інтернеті, подивилися, креслення не дуже, внесли свою ініціативу, свої розміри, пробували, багато було таких нюансів шо не виходило, це само оптимальний варіант і компактно, і практично.
Іван мріяв стати автомеханіком, проте здобути відповідний фах не було можливості. Усьому самостійно вчився в батька, токаря за спеціальністю. І зараз до хлопця за допомогою звертаються чи не з усіх навколишніх сіл. Він ремонтує автомобілі, мотоблоки, скутери. На подвір'ї стоїть трайк, його Іван змайстрував собі сам. На ньому й виготовлені печі відвозить волонтерам. Каже, кожну робить на совість.
Іван Гайдей, волонтер:
Тут ставляться дрова, звідси підпалюється, тут ще має бути хвірточка, ручка і де ставити чайник, звідси вже виходе прямий вогонь. В любу посадочку забіг, назбирав гілляк, не треба тих здорових дров, накидав, підпалив і ти вже грієшся, не треба сокиру і це всьо носити за собою.
Компактні та швидко нагріваються. Воїнам такі металеві печі подобаються. Замовлень Іван має багато. Зараз готує чергову відправку на фронт. Поруч - диски-розпалювачі та окопні свічки. Їх Іван каже, майструє вночі, коли не спиться. Сам також отримує від захисників посилки.
Іван Гайдей, волонтер:
Дають подяки (відкриває коробку), це подяка від 10-ї штурмової гірської бригади, це всі мої шеврони, які відчули запах життя.
Прапор - зі щирими побажаннями - теж бійці прислали як подяку Іванові. Його хлопець свято береже.
Іван Гайдей, волонтер:
Для мене це дуже велика подяка від них.
У нинішній несправедливій війні Іванові довелося втратити кількох товаришів.
Іван Гайдей, волонтер:
Друг сім'ї загинув, мій друг, з яким я виріс, також загинув, дуже багато моїх знайомих і друзів загинули. В їхню пам'ять я допомагаю.
Ось так за розмовою час промайнув непомітно - й одна турбопічка для наших захисників вже майже готова. Іван каже, на ній 5-літрову каструлю борщу воїни приготують впродовж години. Спробуємо протестувати грубку й ми.
За день Іван складає кілька таких пічок - це залежить від наявності матеріалів. Метал для обробки хлопець купує за гроші, зароблені ремонтом техніки, а ще - збирає донати в соцмережах. І ось за кілька хвилин вода закипає.
Металеві печі Івана Гайдея добре служать і для приготування їжі, і для обігріву бійців. А майстер постійно працює. Адже добре знає, воїнам турбопічки дуже потрібні.
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