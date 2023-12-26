Попри складнощі, на фермі не відмовили у допомозі жодній тварині.

Маленька сімейна сироварня, що на Дніпропетровщині, стала великим евакпунктом для тварин з прифонтових територій. За майже два роки великої війни тут знайшли прихисток майже півтори тисячі тварин - це собаки, олені, коні, корови, вівці, осли. Зокрема, ослицю Мамулю, довелося рятувати після поранення. Власники ферми не лише зберегли їй життя, а й поставили протез. Нині у них - 400 підопічних.

Це бойовий товариш військових з Донеччини - віслюк Хаймарс.

Він ввечері приїжджає до нас і тої ночі уламки потрапляють у його загін. Він, мабуть, на світло нервує. Йому тут класно було в нього є подружки - Маша і Даша. Цілий гарем дівчат.

Спершу Хаймарса евакуювали до Одеси, потім до Дніпра.

Коли була потреба в цьому, у Донецькій області перевозив боєкомплекти на передову. Тобто грузили боєкомплект 40 кілограмів і він хлопцям все це перевозив.

А це ослиця Мамуля - вона з Сіверська. Поранену з-під бомбардувань її вивезли військові.

В неї копитко буквально там на шкурочці висіло. Вони її евакуювали, доставили в клініку ветеринарну, там їй надали першу допомогу, хірурги підчистили ранку.

Коли тварину привезли на Дніпропетровщину - їй зробили протез. Виготовляли його в Австралії. І досі Мамуля єдина в Україні протезована світська тварина.

Їхав через Америку до нас через весь світ, брав участь у тому щоб полегшети життя українській віслючці. Робився зліпок конкретно з її ножки.

Мені здається, що тут зібрані тварини з усіх куточків України, де були бойові дії.

Євгенія - власниця ферми. Її чоловік - військовий. Жінка пригадує, на початку великої війни до них на ферму почали евакуйовувати тварин з прифронтових територій.

Євгенія Молчанова - власниця ферми:

Це дивовихжні історії порятунку і єдності насправді. На жаль, є трагічні історії. Віслючок Яшка зі Словʼяногірська і козочку Снєжку евакуювали і волонтери загинули. Вони потрапили під обстріл.

Нині тут майже 400 евакуйованих тварин. Найбільше поголів'я кіз. Мустафа улюбленець дітей, він з Донеччини.

А цих коней-красенів привезли з Харківщини.

Це мій любимчик, це Версаль. Вони, як і люди. Кожен зі своїм характером, зі своїм темпераментом. Він дуже любить увагу. Усіх коників відганяє, дуже любить увагу.

Попри складнощі, на фермі не відмовили у допомозі жодній тварині. Для них зводять нові вольєри. До речі, Катерина з Версалем проводить іпотерапію для дітей.

Нам з ним дуже повезло, не кожна конячка підходить, це мають бути правильні амплітудні рухи. Для того, щоб був ефект, біомеханіка коня, імпульси, щоб правильно передавалися на людину.

А деякі тваринки чекають на своїх господарів. За вівцями Прімою та Вуглинкою пообіцяв повернутися військовий. Він до війни на Донеччині мав власну ферму.

Почався наступ і якраз ця ферма на лінії розмежування була. Були прильоти і пожежі і ось ці дві овечки - єдині, хто з 500 голів вижив.

Євгенія сподівається, що таких трагічних історії більше не буде. Адже життя, як тварини, так і людини - безцінне.