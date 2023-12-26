Обстріл Сумщини: Артюх розповів про наслідки [ Редагувати ]
У вівторок, 26 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів про оперативну ситуацію в області.
Кожного дня практично знищується інфраструктура прикордонних громад. Сьогоднішній день - не виключення. Понад 60 обстрілів, застосовувались авіаційні засоби ураження, безпілотна ударна авіація ворога, артилерійські системи залпового вогню.
"Найбільше за цю добу постраждала Краснопільська громада, Білопільська, Есманська громада. Були нанесені удари, як по енергетичній, так і по газорозподільчій інфраструктурі. За цей місяць було знищено десятки енергетичних обʼєктів", - сказав він.
На сьогоднішній день близько 2800 абонентів енергокористувачів сьогодні відключені від загальної системи енергопостачання. Більше 120 абонентів від газопостачання. Проводяться заходи щодо відновлення. Але в цілому, ці об'єкти знаходяться в 5-кілометровій зоні, де ворог застосовує зброю. На жаль, під час відновлення мали вже втрати, тому дуже обережно до цього відносимося.
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