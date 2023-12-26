У вівторок, 26 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" начальник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів про оперативну ситуацію в області.

Кожного дня практично знищується інфраструктура прикордонних громад. Сьогоднішній день - не виключення. Понад 60 обстрілів, застосовувались авіаційні засоби ураження, безпілотна ударна авіація ворога, артилерійські системи залпового вогню.

"Найбільше за цю добу постраждала Краснопільська громада, Білопільська, Есманська громада. Були нанесені удари, як по енергетичній, так і по газорозподільчій інфраструктурі. За цей місяць було знищено десятки енергетичних обʼєктів", - сказав він.