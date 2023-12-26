Під Дніпром сталася масштабна ДТП [ Редагувати ]
В Дніпровському районі біля селища Василівка сталося ДТП, в результаті якого ранено шестеро людей. Інцидент трапився вранці 26 грудня і стався через зіткнення шести автомобілів, включаючи вантажівку. Про це повідомляє ДСНС.
До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району.
По прибуттю до місця події рятувальників встановлено, що сталось зіткнення шести транспортних засобів, з яких один вантажний.
Внаслідок ДТП отримали травми шестеро людей, з яких троє госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу.
Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.
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