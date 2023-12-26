В Дніпровському районі біля селища Василівка сталося ДТП, в результаті якого ранено шестеро людей. Інцидент трапився вранці 26 грудня і стався через зіткнення шести автомобілів, включаючи вантажівку. Про це повідомляє ДСНС.

До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася за межами селища Василівка Солонянської селищної територіальної громади Дніпровського району.

По прибуттю до місця події рятувальників встановлено, що сталось зіткнення шести транспортних засобів, з яких один вантажний.

Внаслідок ДТП отримали травми шестеро людей, з яких троє госпіталізовано працівниками екстреної медичної допомоги до лікувального закладу.

Наразі співробітники Національної поліції встановлюють обставини події.

Нагадаємо, у суботу, 16 грудня, в селі Сможе Стрийського району на Львівщині сталася аварія, у результаті якої зіткнулися фура та легковик Ford Focus з військовими номерами.