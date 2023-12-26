У вівторок, 26 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів про те, наскільки вдалим видався цьогорічний врожай.

У нас, дійсно, найбільша врожайність за всю історію України. Традиційно, дуже багато збираємо кукурудзи, очевидно, потім пшениця, всіх інших культур цього року ми також зібрали дуже багато.

"Разом з цим, ціни значно нижчі ніж минулого року. Це в першу чергу пояснюється тим, що глобально ціни значно зменшились. Приблизно на 30,40,50% в залежності від культури. Очевидно, це вплинуло на внутрішню ціну", - сказав він.

Також він зазначив, що блокування кордонів негативно вплинуло на аграрну систему України.