Врожай-2023: у міністерстві розповіли про маштаби та ціни [ Редагувати ]
У вівторок, 26 грудня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський розповів про те, наскільки вдалим видався цьогорічний врожай.
У нас, дійсно, найбільша врожайність за всю історію України. Традиційно, дуже багато збираємо кукурудзи, очевидно, потім пшениця, всіх інших культур цього року ми також зібрали дуже багато.
"Разом з цим, ціни значно нижчі ніж минулого року. Це в першу чергу пояснюється тим, що глобально ціни значно зменшились. Приблизно на 30,40,50% в залежності від культури. Очевидно, це вплинуло на внутрішню ціну", - сказав він.
Також він зазначив, що блокування кордонів негативно вплинуло на аграрну систему України.
Сама війна спричиняє дорожчі маршрути всюди, це ризики. Але ми багато вивантажуємо. Динаміка позитивна.
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