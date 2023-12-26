Гороскоп найближчими днями попереджає, що Місяць з 22 листопада увійде на знак Овна, а Сонце на знак Стрільця. А це загрожує складнощами одразу трьом знакам Зодіаку.

Близнюки

На вас чекають дні, коли ви почнете злитися. Вам захочеться швидше прожити цей тиждень, оскільки багато що вас дратуватиме. Але ви впораєтеся і зробите все можливе, щоб подолати ці випробування, оскільки на вас буде чинити сильний тиск.

Можливо, люди почнуть радити вам не дозволяти гніву поглинати вас, але саме ви вирішуватимете, коли вам варто висловити свої почуття і взяти перепочинок, а коли використовувати агресію як стимул руху.

Вами можуть скористатися або ви станете жертвою обману, але найбільше злитися ви будете через свою довірливість. І, замість того, щоб докоряти собі, вам варто подумати про пильність у майбутньому. Кінець тижня стане не так важким, як щедрим на складні уроки, які треба засвоїти.

Рак

Для вас найскладнішим наприкінці цього тижня стане відчуття безпорадності. Ви відчуваєте, що не готові здатися без бою, і, хоча не факт, що це зачепить ваше романтичне життя, до кінця тижня вам захочеться постояти за себе так, щоб усім була видна ваша сила, випущена з клітки.

Але не варто хвилюватися, тому що ці труднощі тимчасові й через кілька днів ви почуватиметеся значно краще. Важливо зараз дати всім зрозуміти, що не варто ставати на вашому шляху.

Ви хочете насолоджуватися частиною року, що залишилася, і вийти з нього з почуттям гордості та з відчуттям сили. Вас мало хвилює, що про вас думають інші люди та чи вони вважають, що вам потрібно змінити своє ставлення. Нехай вони турбуються про своє ставлення.

Лев

Ви почуватиметеся більш пригнічено, ніж зазвичай. Вас турбує те, що може статися найближчими днями й не знаєте, як правильно поводитися. Але ви досить сміливі, щоб зробити важливий крок і отримати те, що має бути вашим по праву.

До кінця тижня ви почнете швидко отримувати відповіді на свої запитання і часом вам не доведеться чекати чи ламати голову над тим, що відбувається - відповіді приходитимуть до вас самі. Але ваше нетерпіння та роздратування можуть послужити погану службу.

Ви впевнені, що ваша мета є вірною і ви в нинішній ситуації не для того, щоб завдати комусь шкоди. Якщо ви зіткнетеся з тим, хто не витримує ваш темп, просто відпустіть його плавати на власній швидкості. У вас просто немає сил зараз спілкуватися з тим, хто не хоче чи не може бути на вашому рівні.

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