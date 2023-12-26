До Нового року залишилося два тижні, проте господині вже складають список святкового меню. Напевно кожній хочеться порадувати свою сім'ю смачними стравами. Проте, є й такі страви, від приготування яких варто відмовитись у новорічну ніч-2024. Про це - у матеріалі "Подробиць".

Зелений Дракон не любить прісну їжу. Тому в цьому році від неї краще відмовитися.

Також астрологи не рекомендують ставити на стіл звичні салати - "Оселедець під шубою", "Олів'є", "Мімозу". Всі ці рибні вироби і консерви Дракон на дух не переносить. Сюди ж я додають солоні огірки і міцний алкоголь.

До слова, зверніть увагу і на колірну гамму наступаючого року. Якщо ви не знаєте, якого кольору скатертину на Новий рік 2024 постелити на стіл, то астрологи радять використовувати зелений, смарагдовий, блакитний, металевий, сріблястий кольори.

При цьому будьте дуже обережні з червоним (колір Марса - планети війни), чорним і темно-синім кольорами. Їх Дракон взагалі не любить.

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