Для оцифрування одного такого хреста потрібно зробити близько чотирьохсот фотознімків.

В Одесі оцифровують хрести старовинного козацького цвинтаря, більш відомого як Сотниківське або Куяльницьке кладовище. Збереження цієї пам'ятки має надвелике значення, бо вона наочно спростовує головний міф російської пропаганди щодо Одеси: про те, що місто нібито заснувала Катерина Друга, а на цих землях раніше нічого не було. Як виготовляють цифрові копії артефактів та де їх зберігатимуть - дивіться далі.

Навіть серед одеситів далеко не всі знають, що буквально за кілька кілометрів від центру міста є старовинне козацьке кладовище. На ньому поховані чорноморські козаки та члени їхніх родин. А опинилися вони тут наприкінці вісімнадцятого століття.

Тарас Гончарук, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ ім. І. Мечникова:

Це і ті козаки, які жили під Османською імперією - зокрема, після зруйнування Запорізької Січі Катериною Другою тисяча сімсот сімдесят п'ятого року, які, власне, до Хаджибею. Тоді і переселилися, а далі - це також ті запорожці, які не побажали переселятися за наказом Катерини Другої на Кубань.

Зараз хрести оцифровують активісти громадської організації. За допомогою потужних фотокамер сканують найдрібніші деталі надгробків.

Ця технологія називається фотограмметрія. Для оцифрування одного такого хреста потрібно зробити близько чотирьохсот фотознімків.

Андрій Ткалич, фахівець з фотограмметрії:

Тобто робиться багато фотографій, з цих фотографій ми отримуємо так звану хмару точок, і з цих хмар точок потім ми отримуємо 3D-модель.

І ось так, власне, виглядають 3D-моделі артефактів. Одна із цілей проєкту, який фінансує Європейський Союз, - зберегти козацькі хрести від можливих ворожих обстрілів.

Яна Бойцова, співзасновниця громадської організації "Піксельовані реальності":

Якщо такий об'єкт пошкоджується, його можна було би з 3D-моделі виготовити заново цифровими методами виробництва - такими як 3D-друк, фрезерування частин або створення форм таким же чином для лиття.

А збереження цієї спадщини для історії краю має надважливе значення. Найстаріший хрест на кладовищі датований тисяча сімсот дев'яносто першим роком. І лише один цей факт спростовує наративи російської пропаганди щодо Одеси.

Тарас Гончарук, професор кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін ОНУ ім. Мечникова:

Просто це наочний приклад того, що Одеса була ще до приходу сюди влади російської імперії, що Одеса старіше ніж той самий офіційний тисяча сімсот дев'яносто четвертий рік, коли нібито Катерина заснувала це місто. Тут - хрести, які старше.

Ще одна ціль проєкту - зібрати максимально повну інформацію щодо хрестів та написів на них - для майбутніх досліджень та, можливо, реставрацій. Адже вже зараз, навіть без обстрілів, надгробки руйнуються та вкриваються мохом - хоча кладовище і занесене до Державного реєстру нерухових пам'яток.

Яна Бойцова, співзасновниця громадської організації "Піксельовані реальності":

Відповідно нам потрібно максимально зберегти про себе інформацію, максимально самим себе знати, досліджувати і в сучасному світі найкращий спосіб це робити, на наш погляд, це зберігати цифрові дані: адже доки буде існувати інтернет - ці дані будуть існувати в ньому для нас і наших нащадків.

Загалом активісти планують оцифрувати двадцять три хрести Куяльницького кладовища. А вже на початку весни каталог 3D-моделей мають викласти на сайті організації, де з унікальною спадщиною зможуть ознайомитися усі охочі.