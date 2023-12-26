Тайвань посилив санкції проти росії, щоб зупинити виробництво зброї [ Редагувати ]
Міністерство економіки Тайваню розширило список заборонених товарів для росії та її союзника Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну, щоб запобігти використанню тайванських високотехнологічних товарів у військових цілях.
Тайвань засудив напад росії і вже приєднався до західних санкцій, хоча це багато в чому є символічним, оскільки пряма торгівля між островом і росією лише мінімальна.
Оголошуючи про свій останній раунд санкцій, міністерство економіки Тайваню заявило, що цей крок було зроблено "для здійснення міжнародного співробітництва та запобігання експорту наших високотехнологічних товарів для військових цілей".
До списку включено обладнання для виробництва напівпровідників, у виробництві яких Тайвань є світовим лідером, а також деякі хімічні речовини та ліки, що доповнює попередні заходи, які були спрямовані на індустрію мікросхем.
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