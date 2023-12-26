В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух вдень 26 грудня.
Як пишуть у мережі, вибух стався о 12:30 (13:30 за російським часом).
Тим часом окупаційна "влада" оголосила ракетну небезпеку в деяких об'єктах Севастополя.
Крім того, у Севастополі в районі внутрішнього рейду та Північної бухти застосували димове маскування.
Детальної інформації щодо причин та наслідків вибуху наразі немає.
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