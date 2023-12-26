Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відреагував на новий законопроєкт щодо мобілізації. Він зауважив, що жодних подань Генштаб та ЗСУ до Кабміну чи Верховної Ради не робили.

Про це повідомив Залужний в ефірі телемарафону.

"Перше з чого я хотів би почати, то це про формулювання самого питання. Жодних там подань, будь-яких законопроектів ЗСУ або Генштаб не робили на Кабінет міністрів і не можуть робити", - заявив Залужний.

Головком пояснив, що Збройні сили України та Генеральний штаб позбавлені такої ініціативи.

"Разом з тим ЗСУ працювали безпосередньо із суб'єктом законодавчої ініціативи Міністерства оборони, який формує державну політику в області оборони. Відповідно й у складі робочих груп працювали й наші фахівці, які у цій роботі слідкували перш за все за тим, щоб не порушувалися механізми, які застосовуються у військовому управлінні, безпосередньо бойовими діями. Щоб на законодавчому рівні не було прийнято тих чи інших моментів, які могли б завадити діяльності військового командування", - пояснив Залужний.

Він зазначив, що в такій робочій групі здійснювалася робота, а Міноборони, як допускає головком, вже подавало ці законодавчі ініціативи безпосередньо до Кабміну.

Залужний заявив, що придатність до служби вирішує військово-лікарська комісія, а не інвалідність.

"Я вважаю, що на сьогодні оперування ступенем інвалідності 1 групи, 2 групи зараз не є актуальним. Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби або не придатна", - вважає головком.

Головнокомандувач виступає за те, щоб залишити два поняття - це придатний до військової служби або не придатний. Тобто, на його думку, треба позбавитися такого поняття, як обмежено придатний.

"І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід 2 групи, або інвалід 3 групи", - сказав Залужний.