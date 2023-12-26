Сили оборони України продовжують утримувати позиції на півночі Мар'їнки Донецької області, однак цього міста більше не існує. Про це на пресконференції заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Що стосується ведення бойових дій навколо Бахмута, навколо Авдіївки. Не потрібно досить сильно на цьому, скажімо так, зациклюватися. І робити з цього, що мені дуже не подобається, якесь шоу чи навіть "шоу скорботи" біля якогось населеного пункту, щоб у кінці кінців робити якісь там речі, які зовсім непритаманні.

Ведення дій підпорядковуються своїм законам, які не залежать, чи подобається політикам, командирам чи журналістам. І коли противник наносить вогневе ураження за застосуванням великої кількості снарядів, ці снаряди приносять свій результат. Коли розриває будівлі, коли гинуть солдати і відбувається те, що відбувається.

У противника є така можливість концентрувати свої сили, у тому числі і артилерію, і авіацію, на певному напрямку. І вони можуть за два-три місяці зробити те, що сталось з Бахмутом...

..Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі, кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із каменем, із землею, із нашими бійцями...

Життя наших бійців нам важливіше. Тому Мар'їнка, яка трималася майже, можна так сказати, два роки: спочатку вулиця за вулицею, потім будинок за будинком. Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній частині [міста]. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує, - заявив Залужний.