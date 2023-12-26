Військове командування України на постійній основі формує свої запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс, однак запиту на конкретну цифру мобілізованих уряду не подавало. Про це заявив на пресконференції заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Так само Генштаб і ЗСУ не хочуть втручатися у питання відтермінування від мобілізації. Водночас захищати Україну мають усі, це справедливо, вважає генерал.

Збройним силам України, мені особисто - головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку або не буде мати відстрочку, кого буде призивати держава - на сьогоднішній день я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть це визначити. Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових дій.

Генерал Залужний заявив, що військове керівництво влаштує будь-який спосіб мобілізації, який забезпечить армію поповненням людьми. У тому числі з допомогою електронних повісток.

Точно цю пропозицію (електронні повістки - ред.) не робив ні Генеральний штаб, ні ЗСУ – у нас немає навіть такої можливості, щоб оцінити, який спосіб краще. Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні Сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимося у ролі споживачів.

Також Залужний заявив, що ЗСУ продовжують утримувати позиції на півночі Мар'їнки Донецької області, однак цього міста фактично не існує.