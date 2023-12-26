Російського співака-пропагандиста Ярослава Дронова, який виступає під псевдонімом Shaman, Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь відомства.

У 2023 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, було внесено: російського актора Олексія Кравченка та російського співака Ярослава Дронова (творчий псевдонім Shaman).Ш

Шаман - автор єдиного хіта "Я русский", його називають "голосом "спецоперації. Дронов брав участь у багатьох пропагандистських провоєнних заходах, у тому числі у концерті в Лужниках у річницю війни, на якому був присутній володимир путін. ВЦИОМ назвав Shaman другим за популярністю виконавцем 2022 року після Олега Газманова.

Російський актор Олексій Кравченко відомий за фільмами "9 рота", "Наш спецназ", серіалами "Бригада" та "Спецназ". Його покарали через зйомки у пропагандистському фільмі про війну на Донбасі "Солнцепьок".

У 2023 році з "чорного списку" не виключили жодного артиста. Наразі в цьому переліку перебуває 213 осіб.

У 2022 році до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, внесли чотирьох росіян: Володимира Соловйова, Дмитра Кисельова, Анну Семенович і Дмитра Пучкова. Водночас з цього переліку виключили гумориста Максима Галкіна.