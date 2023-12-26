Київське метро розірвало договір з "Київметробудом" на будівництво гілки на Виноградар за 4 мільярди [ Редагувати ]
"Київський метрополітен" визнав зрив обіцяних термінів будівництва Сирецько-Печерської лінії метро на житловий масив Виноградар і розірвав договір із підрядником "Київметробуд", якому вже перерахували 4 млрд гривень. Про це повідомляється на сторінці закупівлі в Prozorro.
КП "Київський метрополітен" і "Киїметробуд"уклали договір 20 листопада 2018 року, а термін його дії спливає 24 січня 2024 року. Замовник сплатив підряднику 4 млрд грн (з ПДВ).
За умовами договору замовник мав право відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник не встигає виконати роботу вчасно. Тепер "Київметробуд" має повернути передані йому гроші.
Техніко-економічне обґрунтування будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар передбачало створення чотирьох станцій та нового електродепо Виноградар впродовж дев'яти років.
Цього літа директор столичного метрополітену Віктор Брагінський говорив, що станції метро "Мостицька" та "Варшавська" на зеленій гілці добудують до кінця 2024 року, але днями у мережі показали фото, що роботи там зупинено. Тепер називається новий термін будівництва - середина 2025 року.
Нагадаємо, метро від "Теремків" до "Деміївської" перебуває під загрозою обвалу.
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