До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України включили "Традиції Щедрого вечора в Україні". Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України

Святкування Щедрого вечора або свята Маланки відбувається 31 грудня у формі так званих новорічних обходів. У цей день заведено готувати 12 обрядових страв, щедрувати й "водити козу".

Традиція Щедрого вечора - одна з тих, що формують ідентичність нашого народу, заявив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв:

Традиція щедрування жива: вона пройшла нелегкі випробування в нашій історії і збереглась завдяки її носіям, завдяки тим, хто її популяризував у різні часи. Водночас ми маємо тисячі прикладів, коли національна культурна спадщина надихала митців на створення сучасних творів з етнічними мотивами. Одним з найяскравіших таких проявів є "Щедрик" Миколи Леонтовича.

Аісню "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича планують включити до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людств, заявила перша заступниця Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Ми працюємо над включенням "Щедрика" до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Наша мета - довести світові, що мелодія "Carol of the Bells" має насправді суто українське "громадянство". Відповідно до правил ЮНЕСКО, одна з вимог для включення елементу до світового Списку - це його включення до національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія - важливий крок до світового визнання.

Міністерство культури та інформаційної політики вже внесло до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 88 елементів, серед яких є й ті, що стосуються новорічного циклу святкувань: