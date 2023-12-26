Головнокомандувач Збройний сил України Валерій Залужний провів свою першу пресконференцію за час повномасштабного вторгнення, під час якої прокоментував скандальний законопроект про мобілізацію, окреслив стан справ на фронті та розповів, як Сили оборони звільнятимуть українські землі у 2024 році.

"Подробиці" зібрали ключові заяви генерала Залужного.

Про мобілізацію 500 тисяч українців

Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри (500 тисяч за словами президента Зеленського - ред.). Військове командування продовжує виконувати функцію захисту держави і відповідно, формує свої запити на боєприпаси, на зброю і на людський ресурс. Це робиться на постійній основі а якимось окремим форматом, заходом на Кабінет міністрів чи Верховну Раду ми не здійснюємо. Що стосується цієї цифри, ми її сформували на наступний рік, вона, звісно, враховує покриття поточного комплекту, формування нових військових частин, а також прогнозування наших втрат, яких ми можемо зазнати 2024 року. Озвучувати цифри, які стосуються кожного із цих показників я не можу. Це військова таємниця.

Про відтермінування від мобілізації

Збройним силам України, мені особисто - головне, щоб прийшли люди до війська і могли виконувати поставлені завдання. Те, хто яку буде мати відстрочку або не буде мати відстрочку, кого буде призивати держава - на сьогоднішній день я вважаю, що це не моя компетенція. Для цього є центральні органи виконавчої влади, які можуть це визначити. Мені потрібні люди, мені потрібні боєприпаси, мені потрібна зброя для того, щоб продовжувати ведення бойових дій.

Про електронні повістки

Точно цю пропозицію (електронні повістки - ред.) не робив ані Генеральний штаб, ані ЗСУ - у нас немає навіть такої можливості, щоб оцінити, який спосіб краще. Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні Сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимося у ролі споживачів.

Про мобілізацію інвалідів

Я вважаю, що на сьогоднішній день оперування ступенем інвалідності, 2 групи, 3 групи, воно зараз не є, скажемо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія¸ яка визначає, чи придатна людина до військової служби, або непридатна... Позбавитися такого поняття, як обмежено придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід 2 групи, або інвалід 3 групи.

Ми з повагою ставимось до людей, які перебувають у цивільному середовищі, і ми хочемо, щоб військо поповнювали люди, які за своїми показниками можуть воювати. Але це буде вирішувати військово-лікарська комісія, яка на сьогодні має таке повноваження.

Про ротацію на фронті

Ситуація на фронті передусім залежить від дій противника. Я не можу прогнозувати, чи буде це 6 місяців, 5 місяців, 3 місяці. Ситуація буває абсолютно різною, повірте мені. Знову ж таки, якщо люди пропонують 6 місяців проводити ротацію, вони мають розуміти тоді, що бойовий комплект військ потрібно збільшувати приблизно хоча б в два рази. І якраз на виході буде сума, необхідна для того, щоб через пів року замінити цих людей на бойових позиціях. А якщо ситуація зміниться? Якщо противник буде атакувати з неатакованих ділянок? Що тоді робити в такій ситуації? Тому, люди мають відпочивати. Я вимагаю від командирів на місцях, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію... у межах підрозділів, у межах військових частин. Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися таким чином... Повірте моєму 30-річному досвіду служби в Збройних силах Україні і майже 10-ти рокам війни, що це поки що, скажімо так, обман... який нереальний.

Про демобілізацію через 36 місяців

Звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть до війська, і особливо які уже служать у війську, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати. Я не втомлююсь нагадувати, що йде війна, яка розвивається за своїми законами і яка залежить від дій нашого противника. Я чітко розумію, що наші бійці в надскладних умовах роблять свою справу. І, звісно, мені б хотілося, щоб люди, які йдуть і служать, розуміли, скільки вони будуть воювати. Ми погодилися на 36 місяців за двох умов: якщо не буде загострення на фронті і якщо їх буде ким замінити. І ось уже уряд, який взявся реалізовувати закон, чітко розуміє, які в нашої держави можливості. І я сподіваюся, ми впораємося з цим завданням... Але і уряд має розуміти, що розпочати цей процес треба буде наступного року... Але нам залишається сподіватись на те, що інтенсивність бойових дій не збільшиться, і ми зможемо зробити заміну тих людей, яких ми плануємо замінити через 36 місяців

Про роботу ТЦК

Що стосується ТЦК, то станом на сьогоднішній день, чесно сказати, роботою їхньою я поки що не задоволений... Ми прослідкували, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією цього процесу, щоб вони залишилися і продовжили цю роботу. Думаю, що ми з цим заданням впораємося. Що стосується безпосередньо керівників, то робота йде далі, і станом на зараз ми деяких керівників вже міняємо, які туди прийшли, деякі залишили місця самостійно. Але, знову ж таки, ця організація на сьогоднішній день функціонує, і, на мою думку, здатна виконувати свої обов’язки.

Про звільнення строковиків

До літа поточного року, Україна була не готова звільнити строковиків. Але десь наприкінці листопада, це була вже наша пропозиція, ми звернулися до Міноборони, щоб звільнити строковиків із військової служби. Станом на сьогодні вони вже не потрібні. І наша чітка позиція- звільняти їх, щоб вони йшли відпочивали, а далі діяли в умовах чинного законодавства.

Про військову підготовку молоді

В законопроєкті є таке поняття, як базова військова підготовка. Її можуть організувати органи місцевого самоврядування, як прописано в законі. Це дуже важко. Це настільки важко, що навіть в цьому кабінеті складно уявити. Я хочу, щоб вони приходили у стані, коли вони можуть це робити, а якщо вони ще й підготовлені - я буду тільки за... Потрібно підвищувати відповідальність за такі ситуації, коли людина потрапляє на фронт непідготовленою.... Хочу сказати окремо, що партнери звертають на це дуже велику увагу й наші можливості, можна сказати, необмежені. Ми можемо готувати на сьогодні до 10 бригад повного складу, вести підготовку на полігонах. Ми ці способи звісно використовуємо.

Про війну в 2024 році

2024 рік не просто буде відрізнятись, він має відрізнятись, бо інакше нас чекає те, про що я писав у статті. Відповідно ми ці проблеми знайшли, і знайшли уже десь 90% рішень цих питань, які потрібно буде обов’язково вирішити, щоб у наступному році діяти більш ефективно і найголовніше - зберегти людей. Над цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавилися цим питанням. Тож можу вас запевнити, що наступний рік буде відрізнятися... Ми принаймні для цього усе робимо.

Про плани росії

Звісно, ми враховуємо те, що може відбуватися в наступному році. Що ми бачимо, що буде відбуватися - я не хочу зараз озвучувати, тому що побути трошечки розумним, а потім думати, як наслідки ліквідовувати, мені б не хотілося. Але ми уважно відслідковуємо. У нас на сьогодні є достатньо розвідувальних органів, які проводять відповідну роботу. Ми навіть можемо співставляти ті чи інші дані, порівнювати дані, які дають наші партнери і наші органи розвідки. І ми все робимо для того, щоб адекватно на це реагувати.

Про Авдіївку та Мар'їнку

Що стосується ведення бойових дій навколо Бахмута, навколо Авдіївки. Не потрібно досить сильно на цьому, скажімо так, зациклюватися. І робити з цього, що мені дуже не подобається, якесь шоу чи навіть "шоу скорботи" біля якогось населеного пункту, щоб у кінці кінців робити якісь там речі, які зовсім непритаманні. Ведення дій підпорядковуються своїм законам, які не залежать, чи подобається політикам, командирам чи журналістам. І коли противник наносить вогневе ураження за застосуванням великої кількості снарядів, ці снаряди приносять свій результат. Коли розриває будівлі, коли гинуть солдати і відбувається те, що відбувається. У противника є така можливість концентрувати свої сили, у тому числі і артилерію, і авіацію, на певному напрямку. І вони можуть за два-три місяці зробити те, що сталось з Бахмутом... Ми захищаємо кожний клаптик нашої землі, кожний клаптик. Але коли на цьому вузенькому клаптику ворожі снаряди починають перекопувати це місце разом із каменем, із землею, із нашими бійцями... Життя наших бійців нам важливіше. Тому Мар'їнка, яка трималася майже, можна так сказати, два роки: спочатку вулиця за вулицею, потім будинок за будинком. Станом на сьогоднішній день наші війська ще знаходяться у північній частині [міста]. Наші війська підготували оборонний рубіж поза цим населеним пунктом, але я можу сказати, що цього населеного пункту вже не існує.

Про втрати росії на війні

Що стосується росії, хотів би сказати про те, що це була моя помилка вважати, що така кількість втрат, яку ми завдали противнику навіть рік тому, може зупинити його... На сьогодні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилось. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, коли війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни... Що там твориться на лінії зіткнення- гори тіл, навіть ніхто не намагається їх забрати. Їх з′являється з кожним днем там все більше і більше. На жаль таке ставлення російської федерації до власних людей.

Нагадаємо, напередодні Кабмін вніс у Раду законопроєкт щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку. "Подробиці" аналізували, кого призовуть до війська, хто отримає відстрочку, і як каратимуть ухилянтів.