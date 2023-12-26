Народний депутат Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців разом з Віктором Пінчуком та Рінатом Ахметовим.

Порівняно з минулим роком статки Порошенка виросли на $224 мільйони та складають майже $1 млрд. Відповідні дані опублікувала експерт Світлана Кушнір на основі рейтингів провідних бізнес видань України - NV та Forbes.

Згідно інформації, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко увійшов в трійку найзаможніших українців зі статками $954 мільйони. Він трохи не дотягнув до мільярду доларів та посів третє місце після Рената Ахметова та Віктора Пінчука.

Таким чином, за 12 місяців статки Порошенка зросли на 224 мільйони доларів. У перший рік повномасштабного вторгнення Порошенко посідав лише 12 місце у рейтингу багатіїв зі статками у 730 мільйонів доларів.

Як повідомлялося, нещодавно навколо статків Порошенка розгорівся скандал. Згідно даних НАЗК, Порошенко отримав понад 37 мільйонів гривень від уряду проросійського Віктора Орбана.

Це сталось за тиждень до того, як Порошенко намагався виїхати за кордон на перемовини з Орбаном. Тоді прикордонники не випустили нардепа з країни, оскільки українські спецслужби отримали інформацію, що його візит до Угорщини може бути використаний російськими ФСБ та ГРУ.

Також, політичний експерт Валентин Гладких повідомляв, що Петро Порошенко під час запланованої в Угорщині зустрічі з Орбаном мав намір через нього передати рф та іншим зацікавленим сторонам сигнал про свою готовність очолити кампанію із "примушення України до миру".