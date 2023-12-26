У Кличка пояснили, що буде з метро на Виноградар [ Редагувати ]
КП "Київський метрополітен" планує оголосити новий конкурс для продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.
Про це повідомив Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, у своєму інтерв'ю ЕП.
Поточний підрядник, "Київметробуд", який переміг у тендері 2018 року, запропонувавши суму в 5,98 млрд грн, перебуває в глибокій кризі через корпоративний конфлікт та масові звільнення співробітників.
Наскільки я розумію, [від "Київметробуду" не залишилось] практично нічого. Ми будемо змінювати виконавця і продовжувати роботу, - сказав Поворозник.
Перший заступник повідомив, що замовник будівництва проведе оцінку та актування виконаних робіт. Всі виявлені випадки неправомірностей будуть передані правоохоронним органам, які вже розпочали кримінальні провадження стосовно "Київметробуду".
Нагадаємо, "Київський метрополітен" визнав зрив обіцяних термінів будівництва Сирецько-Печерської лінії метро на житловий масив Виноградар і розірвав договір із підрядником "Київметробуд", якому вже перерахували 4 млрд гривень.
по темі
Київське метро розірвало договір із Київметробудом на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар
У Києві, у зв'язку з проблемами у перегінному тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська" на синій гілці метро, може розпочатися ремонт на ще одній ділянці
Починаючи з 13 грудня, між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" буде введено "човниковий" рух поїздів
У зв'язку із закриттям шести станцій "синьої" гілки метро, в Києві планується перегляд організації руху на найбільш загружених ділянках доріг
Наша знімальна група провела експеримент, як дістатися з лівого берега на правий без підземки? Висновок: це ще той квест. Далі.