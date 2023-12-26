КП "Київський метрополітен" планує оголосити новий конкурс для продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар.

Про це повідомив Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, у своєму інтерв'ю ЕП.

Поточний підрядник, "Київметробуд", який переміг у тендері 2018 року, запропонувавши суму в 5,98 млрд грн, перебуває в глибокій кризі через корпоративний конфлікт та масові звільнення співробітників.

Наскільки я розумію, [від "Київметробуду" не залишилось] практично нічого. Ми будемо змінювати виконавця і продовжувати роботу, - сказав Поворозник.

Перший заступник повідомив, що замовник будівництва проведе оцінку та актування виконаних робіт. Всі виявлені випадки неправомірностей будуть передані правоохоронним органам, які вже розпочали кримінальні провадження стосовно "Київметробуду".

Нагадаємо, "Київський метрополітен" визнав зрив обіцяних термінів будівництва Сирецько-Печерської лінії метро на житловий масив Виноградар і розірвав договір із підрядником "Київметробуд", якому вже перерахували 4 млрд гривень.