Ефіопія допустила дефолт про держборгу [ Редагувати ]
Влада Ефіопії не змогла виплатити $33 млн за купонним доходом своїх державних облігацій і таким чином допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом. Про це повідомляє Reuters.
Раніше влада країни вже попереджала про таку можливість на тлі погіршення фінансового стану після пандемії COVID-19 та громадянської війни, яка тривала майже два роки і завершилася лише в листопаді 2022 року.
Уряд Ефіопії мав виплатити купонний дохід з зовнішньої позики на $1 млрд ще 11 грудня, однак не зміг цього зробити. Після цього було автоматично активовано "пільговий період" на 14 днів, впродовж якого влада могла заплатити, не допускаючи дефолту. Цей період спливав 22 грудня, коли в країні був останній робочий день.
За даними Bloomberg, зараз влада африканської країни веде з кредиторами переговори про реструктуризацію боргу, щоб перенести термін погашення позики з 2028 на 2032 рік, і скорочення відсоткової ставки з 6,6% до 5,5%.
Раніше Ефіопія досягла домовленості з Китаєм, своїм найбільшим позичальником та іншими двосторонніми кредиторами про призупинення платежів за боргом.
Згідно з урядовими даними, загальна сума зовнішнього боргу Ефіопії на кінець березня 2023 року склала майже $28 млрд. Боргові зобов'язання включають виплати за міжнародними облігаціями на суму $1 млрд. За даними Бостонського університету, у період з 2006 по 2022 рік Китай виділив африканській країні кредити на суму понад $14 млрд.
Ефіопія стала вже третьою країною, яка допустила дефолт за держборгом після початку пандемії COVID-19. У листопаді 2020 року про дефолт оголосила Замбія, а у грудні минулого року - Гана.
Нагадаємо, ООН поновила закупівлю продовольства в Україні для Ефіопії та Ємену.
по темі
Закон передбачає, що максимальний розмір відсоткової ставки за мікрокредитами не може перевищувати 1% на день (на перехідний період - 2,5% у перші 120 днів, 1,5% у наступні 120 днів)
Україна отримала від Європейського союзу 150 млн євро фінансової допомоги. Другий транш обсягом 100 млн євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Кошти спрямують на фінансування заходів з відновлення, підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства
Уряд Японії готовий надати Україні додаткову фінансову допомогу на суму $4,5 млрд (майже 650 млрд єн). Про це міністр фінансів Японії Сюн'їті Судзукі заявив журналістам після зустрічі з головами центральних банків країн G7
Україна отримає від Міжнародного валютного фонду транш у розмірі $900 млн. 11 грудня Виконавча рада МВФ завершила другий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (EFF)
Білий дім попередив Конгрес США, що до кінця 2023 року у США повністю закінчаться кошти для допомоги Україні, якщо законодавці не схвалять запропонований проект фінансування. Водночас шанси, що пакет допомоги для України буде схвалений, невеликі - 30-40%
Міністерство економіки Тайваню розширило список заборонених товарів для росії та її союзника Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну, щоб запобігти використанню тайванських високотехнологічних товарів у військових цілях