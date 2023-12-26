Влада Ефіопії не змогла виплатити $33 млн за купонним доходом своїх державних облігацій і таким чином допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом. Про це повідомляє Reuters.

Раніше влада країни вже попереджала про таку можливість на тлі погіршення фінансового стану після пандемії COVID-19 та громадянської війни, яка тривала майже два роки і завершилася лише в листопаді 2022 року.

Уряд Ефіопії мав виплатити купонний дохід з зовнішньої позики на $1 млрд ще 11 грудня, однак не зміг цього зробити. Після цього було автоматично активовано "пільговий період" на 14 днів, впродовж якого влада могла заплатити, не допускаючи дефолту. Цей період спливав 22 грудня, коли в країні був останній робочий день.

За даними Bloomberg, зараз влада африканської країни веде з кредиторами переговори про реструктуризацію боргу, щоб перенести термін погашення позики з 2028 на 2032 рік, і скорочення відсоткової ставки з 6,6% до 5,5%.

Раніше Ефіопія досягла домовленості з Китаєм, своїм найбільшим позичальником та іншими двосторонніми кредиторами про призупинення платежів за боргом.

Згідно з урядовими даними, загальна сума зовнішнього боргу Ефіопії на кінець березня 2023 року склала майже $28 млрд. Боргові зобов'язання включають виплати за міжнародними облігаціями на суму $1 млрд. За даними Бостонського університету, у період з 2006 по 2022 рік Китай виділив африканській країні кредити на суму понад $14 млрд.

Ефіопія стала вже третьою країною, яка допустила дефолт за держборгом після початку пандемії COVID-19. У листопаді 2020 року про дефолт оголосила Замбія, а у грудні минулого року - Гана.

Нагадаємо, ООН поновила закупівлю продовольства в Україні для Ефіопії та Ємену.