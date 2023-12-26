Асоціація родин захисників "Азовсталі" закликають українців поширювати інформацію про полонених захисників Маріуполя і тегати Червоний Хрест. Це єдина організація, яка може отримати доступ до полонених.

Що робити?

Поширюйте інформацію про полонених у соцмережах, надсилайте усім ці матеріали і тегайте Червоний Хрест (@icrc) в усіх соцмережах. Розголос в інфополі підвищує шанси полонених на повернення.

Нагадаємо, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оновив "Дорожню карту" для родин зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників.