Росія здійснює на території України справжній екоцид. Щоб подолати його наслідки знадобляться роки і мільярди євро. Про це у своїй колонці пише експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ Олександр Кацуба.

Кацуба нагадує, що крім підриву Каховської дамби чи загрози, яку росіяни створюють для Запорізької АЕС є менш очевидні екологічні злочини. Це - забруднення ґрунтів, води, повітря, замінування, знищення флори і фауни. Збитки, пов’язані з руйнуванням Росією природного середовища України, оцінюють у мільярди доларів, а шкода для безпеки й здоров'я людей важко вимірюється грошима, пише експерт.

Щоб подолати усі наслідки російської агресії для екології України і Європи, знадобиться послідовна політика як з боку української держави, так і з боку європейських інституцій, бо самостійно Україна з цим завданням не впорається, переконаний експерт.

Але вже зараз ми маємо позитивний сигнал — європейська політика зеленої трансформації, яка є частиною “Зеленої угоди” ЄС, передбачає витрати на рівні 1 трильйон євро. Ці гроші підуть на зміни в економіці й енергетиці для скорочення викидів і зниження рівня забруднення природи аж до 2050 року. Європейська комісія — вищий виконавчий орган ЄС — хоче долучити до цієї програми й Україну. Головне для нас зараз — відбитися від російського агресора. І тоді ми зможемо залікувати рани, нанесені цією війною, резюмує Кацуба.

Олександр Кацуба — український підприємець, експерт у сфері енергетики, власник компанії АЛЬФА ГАЗ.