Станом на вечір 26 грудня на Херсонщині від ворожих ударів одна людни загинула, ще семеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсоні легкі поранення отримав 56-річний чоловік. Після надання допомоги він лікуватиметься амбулаторно. Під вогнем знову опинилося Микільське. Від отриманих поранень загинув 70-річний чоловік. Ще одна місцева жителька, 50 років, зараз знаходиться у лікарні. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості, - йдеться у повідомленні.

Також через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.

Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. Про це повідомила пресслужба компанії. Наразі відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті.

План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони — і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки, - йдеться у повідомленні.

Також Володимир Зеленський повідомив, що кількість постраждалих наразі встановлюється.

Всі служби зараз на місці, кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних, — розповів президент.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що близько 140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного потягу.

"В цей час ворог розпочав масований обстріл міста. Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу. На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним та близьким загиблого… Ще двоє поліцейських - в лікарні з осколковими пораненнями", - написав він.

У Мережі зʼявилося відео з місця подій одразу після моменту удару.