Військовозобовʼязані чоловіки, які здобувають другу вищу освіту, можуть втратити можливість отримання відстрочки від мобілізації за умови прийняття зазначеного вчора законопроекту Верховною Радою.

Згідно з положеннями законопроекту про посилення мобілізації №10378, цим чоловікам буде дозволено завершити навчальний рік.

Зазначений законопроект вносить поправки до статті 23 діючого закону про мобілізацію, яка регулює питання надання відстрочки для студентів вищих навчальних закладів. Згідно з поточним положенням статті, відстрочку від мобілізації отримують "студенти професійних (професійно-технічних), фахових передвищих та вищих освіт, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами навчання".

Пропонується внести зміни до цього положення, доповнивши його наступним уточненням:

"Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти".

Отже, законопроект пропонує усунути можливість, яка раніше дозволяла використовувати отримання освіти для ухилення від військового призову. На практиці це означатиме, що відстрочку від мобілізації отримуватимуть лише ті, хто отримує свій перший диплом на денній формі навчання. Іншим словами, ті, хто здобуває вже другу освіту або навчається заочно, не матимуть можливості отримувати відстрочку.

Проте важливо відзначити, що ті, хто втратить право на відстрочку, не будуть негайно відправлені до війська безпосередньо після прийняття закону. В кінцевих положеннях законопроекту вказано наступне:

"Громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" мають право завершити навчання до кінця навчального року з дня набрання чинності цим Законом".

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройний сил України Валерій Залужний провів свою першу пресконференцію за час повномасштабного вторгнення, під час якої прокоментував скандальний законопроект про мобілізацію, окреслив стан справ на фронті та розповів, як Сили оборони звільнятимуть українські землі у 2024 році.

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