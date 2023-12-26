Чекаємо на остаточний текст закону про мобілізацію - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому доповіли про обстріл, який здійснила армія російської федерації по залізничному вокзалу Херсона. У своєму зверненні від 26 грудня він зазначив, що наразі триває встановлення кількості загиблих та поранених внаслідок цього терору.
"Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами", - сказав Зеленський.
Крім того, Зеленський повідомив, що сьогодні провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, яке тривало кілька годин.
"І майже вся була присвячена виробництву нашої зброї в наступному році. Щодо всіх елементів – від артилерії до дронів і ракет. Щодо кожного пункту – детальна розмова, детальне з’ясування щодо підприємств, контрактів, державних інвестицій у виробництво. За участю всіх, хто відповідає за результат для держави. Мінстратегпром, Міноборони, Генеральний штаб, Головком.
Намітили з прем’єр-міністром, який обсяг коштів треба спрямувати в "оборонку" прискорено. Звичайно, докладно обговорили на Ставці й ситуацію на фронті – усі напрямки, доповіді командувачів. Окрема вдячність нашим Повітряним силам – хороша робота по окупантах у Криму", - сказав президент.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. Про це повідомила пресслужба компанії. Наразі відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті.
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