"Армія дронів" за тиждень вразила майже 400 опорних пунктів росіян [ Редагувати ]
За останній тиждень "Армія дронів" завдала ударів по 391 опорному пункту російських військових. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Мінус 391 опорний пункт росіян - результат "Армії дронів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за минулий тиждень ударні роти БпЛА вразили також 58 бойових броньованих машин, 31 танк і 36 гармат.
"Ще дрони відпрацювали по 207 російських бойовиках", - додав Федоров.
Нагадаємо, інформація про наявність укриттів буде доступна через мобільний застосунок "Дія" у формі інтерактивної карти.
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