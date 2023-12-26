Розгортання блокпостів та перевірка документів: у Києві тривають безпекові навчання [ Редагувати ]
В період з 25 по 28 грудня у різних районах Києва будуть проводитися безпекові тренування Сил оборони столиці, спільно з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною поліцією та Національною поліцією.
За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, необхідність постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур є важливою в умовах війни для ефективного захисту столиці України.
У межах цих навчань передбачено розгортання тимчасових блокпостів, на яких буде проводитися перевірка транспорту та документів, а також будуть проведені демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.
Навчання має завдання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у разі загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення, - додав Попко.
За його словами, необхідно систематично проводити подібні тренування, а на основі аналізу результатів виявляти недоліки, щоб ще ефективніше готуватися до виконання важливої місії - захисту Києва та його мешканців від можливих загроз.
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