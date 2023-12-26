В період з 25 по 28 грудня у різних районах Києва будуть проводитися безпекові тренування Сил оборони столиці, спільно з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною поліцією та Національною поліцією.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, необхідність постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур є важливою в умовах війни для ефективного захисту столиці України.

У межах цих навчань передбачено розгортання тимчасових блокпостів, на яких буде проводитися перевірка транспорту та документів, а також будуть проведені демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Навчання має завдання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у разі загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення, - додав Попко.

За його словами, необхідно систематично проводити подібні тренування, а на основі аналізу результатів виявляти недоліки, щоб ще ефективніше готуватися до виконання важливої місії - захисту Києва та його мешканців від можливих загроз.

Нагадаємо, військовозобовʼязані чоловіки, які здобувають другу вищу освіту, можуть втратити можливість отримання відстрочки від мобілізації за умови прийняття зазначеноговчора законопроекту Верховною Радою.