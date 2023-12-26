На інженера компанії Tesla напав робот під час жорстокої та кривавої аварії на заводі компанії Giga в Техасі поблизу Остіна.

Про це повідомляє DailyMail.

Двоє свідків з жахом спостерігали, як їхній колега був атакований машиною, призначеною для переміщення щойно відлитих алюмінієвих деталей автомобіля.

Робот притиснув чоловіка, який в цей час розробляв програмне забезпечення для двох роботів Tesla, що стояли поруч, а потім встромив металеві кігті в спину і руку робітника, залишивши "кривавий слід" вздовж заводської поверхні.

Нагадаємо, американська компанія Tesla показала людиноподібного робота Optimus 2, який став розвитком представленого навесні 2023 року андроїда Optimus Gen 1.