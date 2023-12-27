Найдорожча пряність у світі подорожчала до $1800 за кг [ Редагувати ]
Врожай шафрану в Ірані за підсумками 2023 року становитиме 170 тонн, тоді ж як торік він становив майже 400 тонн. Зниження врожайності вже призвело до зростання цін на найдорожчу пряність у світі до $1800 за кг, пише газета Financial Times.
Майже 90% всього шафрану у світі виробляють в Ірані. Представник біржі шафрану Моджтаба Паям-Асгарі повідомив, що зниження обсягу виробництва пов'язане з погодними умовами: влітку 2023 року температура повітря в Ірані сягала +50°C.
Іранський еколог Мохаммад Дарвіш зазначив, що подібні аномалії у Іранській Республіці відбуватимуться все частіше через зміну клімату.
Висока вартість шафрану пояснюється складністю його збору: для виробництва 1 кг прянощів потрібно майже 170 тис. квіток. Його цінність в останні роки зросла, через що запустили біржу, а також створили ф'ючерси та інвестиційний фонд шафрану.
Споживання шафрану всередині Ірану, на частку якого припадає майже чверть всього виробництва, падає на тлі кризи в країні та зростання інфляції. За підсумками 2023 року ціни в Ірані зросли майже на 40%.
Вартість прянощі в Ірані через це зросла до $1400 за кг, через що її продажі впали вдвічі.
Нагадаємо, в Ірані жінок саджатимуть на 10 років за порушення ісламського дрес-коду.
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