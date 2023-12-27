У середу, 27 грудня, українці можуть очікувати погіршення погодних умов. За прогнозами синоптиків, майже по всій країні очікуються невеликі дощі, які місцями можуть переходити у мокрий сніг. Температура повітря залишається плюсовою. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Буде хмарно з проясненнями.

По всій країні, крім південних областей, невеликий дощ, у північній частині місцями з мокрим снігом.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура у північній частині вдень +1+6° тепла, на решті території +4+9°, на півдні до +13°.

Раніше ми писали про те, що у Чернівецькій області можуть ввести карантин.