У ніч проти 27 грудня українські захисники були змушені відбивати повітряні атаки ворожих дронів "Шахед". Ці напади сталися у восьми областях. За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити 32 з 46 дронів-камікадзе, які використовували російські окупанти.

Повітряні сили намагалися припинити атаки, реагуючи на пуски "Шахедів", які відбувалися хвилями протягом вказаного періоду.

У ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із двох напрямків: Балаклава - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - Краснодарський край (рф).

Силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 32 БпЛА росіян.

У Повітряних силах зазначили, що більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область.

Ще кілька БпЛА упали без наслідків.

Загалом протиповітряна оборона ЗСУ працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Раніше ми писали про те, що начальник об'єднаного координаційного го координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталія Гуменюк розповіла деталі про вибухи у Феодосії, Криму.