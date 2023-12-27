Нічна атака рф: де вночі збивали "Шахеди" [ Редагувати ]
У ніч проти 27 грудня українські захисники були змушені відбивати повітряні атаки ворожих дронів "Шахед". Ці напади сталися у восьми областях. За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, вдалося знищити 32 з 46 дронів-камікадзе, які використовували російські окупанти.
Повітряні сили намагалися припинити атаки, реагуючи на пуски "Шахедів", які відбувалися хвилями протягом вказаного періоду.
У ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Shahed" із двох напрямків: Балаклава - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ - Краснодарський край (рф).
Силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 32 БпЛА росіян.
У Повітряних силах зазначили, що більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область.
Ще кілька БпЛА упали без наслідків.
Загалом протиповітряна оборона ЗСУ працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
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