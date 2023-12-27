Силам оборони України вдалося протягом останньої доби ліквідувати майже 800 російських окупантів. Загалом втрати військ російської федерації в Україні в особовому складі досягли позначки приблизно 355 750 солдат. Крім того, українські бійці знищили 14 танків та 10 артилерійських систем.

Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 355750 (+790) осіб ліквідовано;

танків - 5913 (+14) од.;

бойових броньованих машин - 10973 (+17) од.;

артилерійських систем - 8376 (+10) од.;

РСЗВ - 934 од.;

засоби ППО - 616 (+2) од.;

літаків - 329 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13) од.;

крилаті ракети - 1620 (+2) од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31) од.;

спеціальна техніка - 1240 (+1) од.

Нагадаємо, до Збройних сил України призиватимуть ще три категорії громадян, за допомогою яких будуть розширюватимуть мобілізацію. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка.