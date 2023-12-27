Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Силам оборони України вдалося протягом останньої доби ліквідувати майже 800 російських окупантів. Загалом втрати військ російської федерації в Україні в особовому складі досягли позначки приблизно 355 750 солдат. Крім того, українські бійці знищили 14 танків та 10 артилерійських систем.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 355750 (+790) осіб ліквідовано;
- танків - 5913 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 10973 (+17) од.;
- артилерійських систем - 8376 (+10) од.;
- РСЗВ - 934 од.;
- засоби ППО - 616 (+2) од.;
- літаків - 329 од.;
- гелікоптерів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6471 (+13) од.;
- крилаті ракети - 1620 (+2) од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11140 (+31) од.;
- спеціальна техніка - 1240 (+1) од.
Нагадаємо, до Збройних сил України призиватимуть ще три категорії громадян, за допомогою яких будуть розширюватимуть мобілізацію. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка.
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