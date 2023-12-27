В ніч на середу, 27 грудня, російські окупанти здійснили атаку на Одесу та область за допомогою дронів-камікадзе. На жаль, внаслідок цього нападу є жертва та численні постраждалі. Ворог продовжує використовувати технології дронів для атак на мирне населення, що свідчить про нещадність їхнього підходу та загрозу для цивільного населення в регіоні.

Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Бойова робота зі знищення "шахедів" тривала 7 годин. Безпілотники летіли у дві хвилі з інтервалом в 15 хвилин. Сили оборони знищили 17 дронів у зоні своєї відповідальності. Зокрема, в Одеській області - 12, у Миколаївській - 3, Вінницькій - 2.

В Одеській області було влучання у склади науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як зазначають військові, росіяни зосередилися на Одесі, там збито всі ворожі цілі. Уламки "шахедів" впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси, там спалахнула пожежа, яку вже загасили.

Внаслідок атаки загинула людина, троє постраждали, зокрема, 17-річний підліток.

Голова Одеської ОВА уточнив, що загинув 35-річний чоловік. За його словами, постраждали двоє осіб: 37-річна жінка та 17-річний юнак. Постраждалі отримали численні рани, їх у стані середньої тяжкості госпіталізували.

Крім того, окупанти вдарили по Херсону, пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки.

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