"Шахеди" атакували Одеську область: є жертва та постраждалі [ Редагувати ]
В ніч на середу, 27 грудня, російські окупанти здійснили атаку на Одесу та область за допомогою дронів-камікадзе. На жаль, внаслідок цього нападу є жертва та численні постраждалі. Ворог продовжує використовувати технології дронів для атак на мирне населення, що свідчить про нещадність їхнього підходу та загрозу для цивільного населення в регіоні.
Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Бойова робота зі знищення "шахедів" тривала 7 годин. Безпілотники летіли у дві хвилі з інтервалом в 15 хвилин. Сили оборони знищили 17 дронів у зоні своєї відповідальності. Зокрема, в Одеській області - 12, у Миколаївській - 3, Вінницькій - 2.
В Одеській області було влучання у склади науково-дослідної установи аграрного профілю. Інформація про постраждалих уточнюється.
Як зазначають військові, росіяни зосередилися на Одесі, там збито всі ворожі цілі. Уламки "шахедів" впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси, там спалахнула пожежа, яку вже загасили.
Внаслідок атаки загинула людина, троє постраждали, зокрема, 17-річний підліток.
Голова Одеської ОВА уточнив, що загинув 35-річний чоловік. За його словами, постраждали двоє осіб: 37-річна жінка та 17-річний юнак. Постраждалі отримали численні рани, їх у стані середньої тяжкості госпіталізували.
Крім того, окупанти вдарили по Херсону, пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки.
Раніше
по темі
Протягом минулої доби, 26 грудня, російські війська нестримно атакували Херсонську область, 161 обстрілявши території з різних видів зброї
Українські бійці знищили 14 танків та 10 артилерійських систем
У чорноморському регіоні сили оборони України виявили значний успіх в ураженні військових кораблів загарбників
Повітряні сили намагалися припинити атаки, реагуючи на пуски "Шахедів", які відбувалися хвилями протягом вказаного періоду
Українські військові активно захищаються від противника, відбивши 11 атак на Лиманському напрямку та стримуючи його на Авдіївському напрямку