Загиблі та багато поранених: рф понад 160 раз за добу обстріляла Херсонську область [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 26 грудня, російські війська нестримно атакували Херсонську область, 161 обстрілявши території з різних видів зброї. Ці атаки призвели до трагічних наслідків: три людини загинули, і ще 16 отримали поранення.
Про це повідомляється у Telegram глави Херсонської ОВА Telegram.
Загалом за минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл області, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 7"Шахедів".
По Херсону ворог випустив 90 снарядів.
Російські терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів області, обʼєкти інфраструктури, підприємства, торговельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти у Херсонському районі.
Внаслідок обстрілів три людини загинули, ще 16 дістали поранення.
Нагадаємо, через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.
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