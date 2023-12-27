Протягом минулої доби, 26 грудня, російські війська нестримно атакували Херсонську область, 161 обстрілявши території з різних видів зброї. Ці атаки призвели до трагічних наслідків: три людини загинули, і ще 16 отримали поранення.

Про це повідомляється у Telegram глави Херсонської ОВА Telegram.

Загалом за минулу добу росіяни здійснили 161 обстріл області, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 7"Шахедів".

По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Російські терористи поцілили у житлові квартали населених пунктів області, обʼєкти інфраструктури, підприємства, торговельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти у Херсонському районі.

Внаслідок обстрілів три людини загинули, ще 16 дістали поранення.

Нагадаємо, через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.