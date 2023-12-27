Прогноз щодо цін на продукти на наступний рік не надто оптимістичний. Деякі з продуктів, такі як цибуля чи яйця, можуть подорожчати в залежності від ряду умов. Такі припущення висловив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, експерт Олег Пендзин.

За його словами, Україна виробляє 92% власних продуктів, залучаючи імпорт лише для риби, екзотичних фруктів, солі і т. д.

Пендзин наголошує, що у нас є достатньо продуктів, і навіть можливість експорту. Проте справжня проблема полягає в цінах, як на сьогодні сильно залежать від економічних процесів. Якщо надходитиме достатньо макрофінансової допомоги, інфляція, тобто зростання споживчих цін, залишатиметься на рівні 4–5%.

У випадку відсутності допомоги розпочнеться обмеження соціальних стандартів, буде потрібно шукати джерела, включаючи друкування грошей, що призведе до підвищення цін.

За словами аналітика Максима Гопки, максимальна вартість цибулі досягне свого піку весною 2024 року, не змінюючись до кінця поточного року. Вартість цибулі у листопаді коливалася від 13 до 36 гривень за кілограм, мова йде про білу, ріпчасту та синю цибулю.

Гопка додає, що наступного року ціна за кілограм може сягнути приблизно 40 гривень, але не більше.

Я вважаю, що весною наступного року ціни ще можуть зростати, і ми можемо побачити вартість 40 гривень за кілограм. Але я не думаю, що ціни будуть такими високими, як торік.

Щодо цін на яйця, Пендзин попереджає про можливе здорожчання через зростання вартості комбікорму для птахів, але великого цінового стрибка не передбачає.

Так само з борщовою групою. Посадили багато цибулі, посадили багато моркви. Точно не буде такого шаленого зростання цін, як було торік. Тобто все буде набагато лагідніше.

Давайте згадаємо, якими були середні ціни на продукти у 2023 році.

Дивіться тако, що зміниться з 1 січня в Україні.