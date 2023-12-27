"Наступний рік може бути ще важчим" - Тарнавський [ Редагувати ]
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що у 2024 році Збройні сили мають звільнити територію України від ворога. Армія рф, за його словами, чинитиме цьому великий опір. Про це повідомляє BBC.
Я думаю, що наступний рік буде, можливо, ще важчим. Тому що ми повинні закінчувати ведення бойових дій і звільнення наших територій. І чим ближче до виконання цього завдання, головної мети - виходу на наші кордони, воно буде ще складніше.
За його словами, ворог про це знає і буде творити все для того, щоб ми це завдання не виконали.
Тому, як кажуть, нам - удачі, ну, а їм - вони свій вибір зробили. Тому я кажу, що рік буде важкий.
Відповідаючи на питання, "чи реально в наступному році завершити війну", Тарнавський сказав: "Питання "завершити війну" я ніколи не ставлю. Питання - перемогти. Тому що завершити війну можна по-різному. Для нас, військових, це перемога".
Тарнавський також прокоментував повідомлення про те, що його прізвище серед тих, кого, можливо, будуть змінювати.
Я вам скажу так, що я своє життя змінював іще з дитинства. Закінчив школу, пішов навчатися в військовий навчальний заклад і постійно змінював свій статус. Командир взводу, роти, командир батальйону. Сьогодні - командувач. Чи хочуть змінити - я ж не знаю. Я готовий до всіх умов.
Нагадаємо, до Збройних сил України призиватимуть ще три категорії громадян, за допомогою яких будуть розширюватимуть мобілізацію. Зокрема, це чоловіки, у яких закінчилася відстрочка.
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