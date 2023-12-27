У вівторок ввечері, 26 грудня, в київському Шевченківському районі виникла пожежа в одній із квартир багатоповерхового будинку. Ця подія призвела до смерті одного з мешканців. Про це повідомляє ДСНС.

Як повідомляється, 26 грудня о 21:47 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на вул. Татарській.

Пожежа сталась в одній із квартир на 14 поверсі. О 22:36 займання було ліквідовано на площі 20 кв. м.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з палаючої квартири вистрибнув чоловік. Його врятувати не вдалося.

Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюють правоохоронці.

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