У Києві сталася пожежа у багатоповерхівці: є жертва [ Редагувати ]
У вівторок ввечері, 26 грудня, в київському Шевченківському районі виникла пожежа в одній із квартир багатоповерхового будинку. Ця подія призвела до смерті одного з мешканців. Про це повідомляє ДСНС.
Як повідомляється, 26 грудня о 21:47 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на вул. Татарській.
Пожежа сталась в одній із квартир на 14 поверсі. О 22:36 займання було ліквідовано на площі 20 кв. м.
До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з палаючої квартири вистрибнув чоловік. Його врятувати не вдалося.
Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюють правоохоронці.
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