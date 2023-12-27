У середу, 27 грудня, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський розповів про те, що окупанти не покидають спроб прорвати оборону українських військ на сході нашої країни. За його словами, ворог тисне на чотирьох напрямках. Про це він повідомив в Telegram.

На Куп'янському напрямку противник намагається за будь-яку ціну захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська. Після втрат окупанти перегруповуються та переміщують підрозділи з інших напрямків. Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч.

росіяни відновили інтенсивні наступальні дії на Лиманському напрямку, вони хочуть витіснити ЗСУ з району Серебрянського лісництва та розширити Торський виступ. Також окупанти хочуть захопити Терни та вийти до річки Чорний Жеребець.

На Сіверському напрямку загарбники намагаються розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки. рф готує штурмові підрозділи з десантників для наступу на напрямку Соледару і Сіверська.

На Бахмутському напрямку тривають інтенсивні бої. Ворог намагається захопити Богданівку, відновити втрачене положення в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Андріївки. Тут діють штурмові групи "добровольчого корпусу", які перемістили з південного напрямку. Також росіяни кинули в атаки морську піхоту Каспійської флотилії.

Як зазначив Сирський, на сході окупанти почали більше застосовувати бронетехніку, дрони-камікадзе та збільшили артилерійські обстріли.

На всіх напрямках наступу ворога наші командири всіх рівнів вживають необхідні заходи щодо посилення оборони та не допущення просування ворога.

Попри складну ситуацію, наші воїни завдають ворогу втрат. Так, лише за останній тиждень на Східному напрямку окупанти втратили понад 3 тисячі особового складу, із них вбитими - більше тисячі осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиниця ворожої техніки. З них 43 танки, 83 бойових броньованих машини, 69 артилерійських систем.

Нагадаємо, через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу знаходилися в автівці. Вони отримали поранення середнього ступеня тяжкості.