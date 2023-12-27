В Україні оголосили штормове попередження [ Редагувати ]
Через складні погодні умови по всій Україні оголошено штормове попередження - І рівень небезпеки, жовтий. Про це попереджає Укргідрометцентр.
Північно-західний вітер буде сильним, із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду. Впродовж дня температура повітря в Україні становитиме +2+6 градусів, у південній частині +7+12 градусів.
Очікується хмарна погода із періодичними проясненнями. У південних областях можливі істотні опади у вигляді дощу. У північній частині країни - місцями мокрий сніг.
У Києві середа очікується хмарною, місцями дощ, потім перехід у мокрий сніг. Вітер сильний! Північно-західного напрямку, пориви до 15-20 метрів за секунду.
Ніч буде трохи навіть теплішою, аніж завтрашній день: вночі +4+7, вдень +2+5 градусів. Четвер, п'ятниця, субота - антициклон, суха прохолодна погода, стихне вітер.
31 грудня прийде атмосферний фронт, тому з'являться дощі та мокрий сніг. Вночі 1-го січня - пауза з опадами, тепло.
Вдень 1-го січня - опади і також порівняно тепло. Найближчим часом морозів не передбачається. Найближче відчутне похолодання - із 5-го січня.
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