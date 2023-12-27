У телеграм-каналах з’явилося відео, на якому лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко інструктує свій актив з питань організації протидії поширенню курсу на просування гендерної повістки.

Йдеться про те, що партія публічно виступить проти запровадження альтернативних гендерів та координуватиме свою діяльність з представниками Церкви.



"Ми проти цього. Публічно. І тільки буде перезавантаження влади - ми все це поскасовуємо на фіг. Є лише дві статі: чоловіча та жіноча. Все інше треба забути. І традиційні сімейні цінності. Все, крапка", - розповіла політик.

За її словами, робота у цьому напрямку складатиметься із трьох елементів. Першими стануть зустрічі із представниками кожної конфесії. Другим - прохання до релігійних діячів про створення спецвипусків газет, які будуть роздавати віруючим у вихідні дні на молитвах. Останнім кроком Тимошенко назвала виступи депутатів фракції "Батьківщина".

Зазначимо, що для України така політична позиція є досить незвичною - більшість політсил тут навпаки воліють демонструвати свій лібералізм. Проте у світі консервативна повістка останнім часом стає усе більш популярною.

У Польщі її просуває партія "Право і справедливість", в Угорщині політсила прем’єра Орбана. Саме консерватори становлять більшу частину оточення екс-президента США Дональда Трампа, який вже незабаром може повернутися до влади. То ж фактично Тимошенко поспішає зайняти перспективну політичну нішу, яку "прогавили" інші політсили.