Через вчорашні російські обстріли сильно постраждала енергетична інфраструктура Херсона. Без електропостачання залишаються 70% абонентів. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Енергетики вже працюють. Зараз визначають ступінь пошкодження, після - негайно стають до аварійно-відновлювальних робіт. Поки що назвати терміни їх завершення складно. Однак фахівці роблять все можливе й неможливе, аби скоріше відновити світло.

Внаслідок масованого ворожого обстрілу у Херсоні знеструмлені майже 94 тисячі споживачів. Загалом у місті без електропостачання залишаються більше 98 тисяч абонентів, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Коли буде відновлена електрика, сказати складно. Але енергетики працюють над тим, щоб це сталося якомога раніше.

Внаслідок масованого обстрілу знеструмилось 2 повітряні лінії 35 кВ в Херсоні, що ускладнило роботу ТЕЦ. Однак енергетики працюють над тим, аби не було перебоїв з теплопостачанням, повідомляє Міненерго.

Нагадаємо, навпередодні ввечері внаслідок обстрілу вокзалу загинув 29-річний лейтенант поліції з Кіровоградщини Ігор Місюня. Ще двоє поліцейських госпіталізовані з осколковими пораненнями.